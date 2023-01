Zaniolo, il Milan ci prova seriamente. Cosa cambia tra gennaio e l’estate… Trattative in uscita. Oggi arriva la risposta

MilanNews.it

Stasera a Roma arriverà una risposta importantissima. Contro la Lazio il Milan capirà se proseguirà il periodo negativo o finalmente si comincerà ad invertire il trend. Un match che vale molto più di tre punti, e dirà tanto sullo stato di salute della squadra. Pioli ha chiesto una reazione forte, ed è “certo” di avere una risposta alle problematiche che affliggono il suo gruppo. Ora però tocca dimostrarlo sul campo perché l’andamento avuto dalla squadra nelle ultime due settimane non è all’altezza della squadra campione d’Italia. Contro la Lazio il tecnico rossonero si affiderà ai suoi fedelissimi per uscire fuori dalla mini-crisi, e tutti sono in attesa di un segnale forte.

Sul fronte mercato invece ci sono delle importanti riflessioni in atto perché il Milan sta provando realmente a prendere Nicolò Zaniolo. Il giocatore piace a tutta la dirigenza. Massara lo conosce bene dai tempi della Roma, mentre per Paolo Maldini è un giocatore che può alzare qualitativamente il livello della squadra in zona offensiva. Il Milan ci aveva provato già l’anno scorso per Zaniolo, ma la Roma aveva chiesto 50 milioni, troppi per le idee di spesa del club. Dunque i rossoneri avrebbero voluto tentare nuovamente nell’estate del 2023, quando il contratto di Zaniolo avrebbe avuto solo un anno di durata con la Roma, e proporre una cifra attorno ai 20 milioni di euro.

Ma la mossa a sorpresa del giocatore, ovvero di andare allo scontro con i giallorossi, hanno cambiato le carte in tavola. Ora c’è un’opportunità da cogliere e il Milan sta cercando di capire se ci sono margini d’inserimento nella trattativa. La questione principale riguarda la richiesta della società capitolina. Perché i dirigenti della Roma vorrebbero vendere Zaniolo a titolo definitivo a 35 milioni, oppure in prestito con obbligo di riscatto, e il Milan sarebbe disposto anche ad arrivare a questa formula (inserendo l'obbligo con la conquista della Champions) ma abbassando notevolmente la cifra attorno ai 20-22 milioni. Se la Roma dovesse aprire a questa opzione, allora il Milan potrebbe andare avanti spedito verso Zaniolo, che vorrebbe restare in Italia e accetterebbe sicuramente il Milan.

Insomma sono ore calde, la dirigenza rossonera è a Roma per la partita contro la Lazio e si sta ragionando su tutto. Il giocatore è in rottura con l’ambiente giallorosso e non vorrebbe più rimanere. Questo è un fattore che inevitabilmente gioca a favore dei possibili acquirenti, ma tutto dipende dalle richieste della Roma e dalla loro volontà di risolvere a gennaio questa problematica. La Roma aprirà alle condizioni del Milan?

Attenzione anche alle trattative in uscita perché ci sono delle richieste per alcuni giocatori che sono ai margini del progetto tecnico. In primis segnaliamo quella tra Timouè Bakayoko e l’Adana Demirspor, con i turchi che stanno cercando di convincere il centrocampista francese a rescindere con il Milan e con il Chelsea. L’operazione infatti coinvolge tre club ma tutto dipende dalla scelta di Bakayoko che in passato ha rifiutato qualsiasi soluzione per rimanere a Milano. Vedremo se in quest’ultima settimana di mercato cambierà idea. Nel frattempo continuano ad arrivare proposte per il prestito di Yacine Adli e Marko Lazetic. Entrambi stanno trovando pochissimi spazio, addirittura il francese ex Bordeaux, pagato 8 milioni, è stato utilizzato solo quattro volte in tutto il girone d’andata. E se il club rossonero riuscisse a sfoltire la rosa con qualche elemento poco coinvolto, potrebbe tornare sul mercato con qualche aggiustamento.