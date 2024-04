Il CorSera titola: "I dubbi sulla proprietà: l'uomo dei conti che imbarazza il Milan"

Dopo la perquisizione di un paio di settimane fa nella sede del Milan da parte della Guardia di Finanza, il tema proprietà torna ad essere trattato anche nelle prime pagine dei giornali nazionali. L'argomento spicca oggi anche nell'edizione odierna del Corriere della Sera, che nel taglio alto propone uno scatto di Gerry Cardinale ad accompagnare il titolo. "I dubbi sulla proprietà: l'uomo dei conti che imbarazza il Milan", si legge sul quotidiano generalista.

Il CorSera fa il nome di Aldo Savi, direttore amministrativo dei rossoneri, uomo dei conti del club e braccio destro del direttore finanziario Stefano Cocirio e del direttore commerciale Roberto Masi, che, "una volta interpellato dalla GdF sulla bozza per il tour arabo dei di rigenti rossoneri, l’ha definita 'strana' perché a suo avviso prospettava ai potenziali ac quirenti non l’eventuale ces sione di azioni del Milan dete nute da RedBird, ma la cessio ne di un pezzo del debito di RedBird verso Elliott, senza che in apparenza Elliott fosse interpellato".