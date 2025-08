Il CorSport in apertura: "Hojlund, messaggio al Milan"

vedi letture

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Hojlund, messaggio al Milan". Non è un mistero che il club di via Aldo Rossi stia cercando un nuovo attaccante che si giochi il posto da titolare con Santiago Gimenez e tra le opzioni che stanno valutando i rossoneri c'è anche Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United che in passato ha già giocato in Serie A con la maglia dell'Atalanta.

Il danese sta scalando posizioni nella lista del Diavolo dove ci sono anche altri profili come per esempio quelli di Dusan Vlahovic della Juventus e Gonçalo Ramos del PSG. L'agente di Hojlund sta cercando di piazzarlo in questa finestra di mercato estivo e il Milan sarebbe pronto a trattare con i Red Devils sulla base di un prestito con diritto o obbligo di riscatto a determinate condizioni.