Tuttosport: "Milan, il mese del bomber"

In merito al mercato dei rossoneri, l'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Milan, il mese del bomber". Agosto è il mese in cui il Diavolo dovrà accelerare nella ricerca del nuovo centravanti che dovrà giocarsi il posto da titolare con Santiago Gimenez. Tra i giocatori presenti nella lista del direttore sportivo milanista Igli Tare ci sono Dusan Vlahovic della Juventus, Rasmus Hojlund del Manchester United e Gonçalo Ramos del PSG.

Nell'incontro con la stampa a Casa Milan di fine giugno, Igli Tare aveva rivelato il tipo di attaccante che sta cercando il club rossonero: "Per quanto riguarda il centravanti, stiamo cercando un altro giocatore per essere in competizione con Gimenez che io ritengo un ottimo giocatore ma che ha avuto un impatto normale italiano, di ambientamento, da un calcio molto diverso come quello olandese. Perciò abbiamo massima fiducia in lui ma dobbiamo fare anche un altro intervento sul ruolo di centravanti. Ci stiamo prendendo il tempo dovuto per capire che forma prenderà la squadra ma abbiamo le idee chiare su che tipo di giocatore sarà, con le caratteristiche del centravanti vero che dentro l’area può fare la differenza: questo è mancato dall’addio di Giroud”.