esclusiva mn - Gattuso: "Al Marsiglia c'è più pressione che al Milan. Sono due grandi club dello stesso livello"

Intercettato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it dopo la vittoria dell'Olympique Marsiglia sul Thionville in Coppa di Francia a Metz, Rino Gattuso ha risposto alla nostra domanda se sente più pressione oggi sulla panchina dei francesi o ai tempi del Milan.

Rino, secondo lei c'è più pressione qui al Marsiglia o al Milan?

"Io penso che a Marsiglia c'è forse un pò più di pressione che al Milan. Forse al Milan perché ci ho giocato tanti anni, tredici stagioni in totale e allenato il club quasi due anni... conosco bene la piazza e ne avverto di meno. Qua devo dire che non è facile! Non è facile però penso che lo posso dire tranquillamente che il Marsiglia è un grande club. L'OM è grande club come il Milan. C'ha tanti tifosi per il mondo e la pressione si sente. Forse la sento molto di più qua perché non sono francese ma italiano. E anche perché non so bene la lingua e la quotidianità. Devo dire che avverto tantissima tensione, ma tensione positiva."