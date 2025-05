esclusiva mn Raimondi: "Nonostante il momento ottimo del Bebote, potrebbe esserci ancora fiducia per Jovic"

Il Milan è arrivato a Roma dove tra due giorni, mercoledì 14 maggio alle ore 21, affronterà il Bologna allo Stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia. Partita cruciale per i rossoneri che puntano a conquistare il secondo trofeo stagionale oltre che guadagnarsi un posto in Europa attraverso la porta di servizio.

A parlare della sfida che aspetta il Diavolo, l'inviato di MilanNews.it a Roma ha intercettato ai nostri microfoni in esclusiva il collega Claudio Raimondi di Mediaset. Le sue dichiarazioni.

Avvicinamento di questa finale come quello della Supercoppa?

"No, là il Milan arrivava da non favorita ed è stato un exploit. Qua forse il Milan arriva in fiducia e quindi con un approccio diverso. Interessante capire la scelta determinante là davanti: potrebbe andare con Jovic ma abbiamo visto come Conceiçao smonta e rimonta la squadra. Attenzione, perché nonostante il momento ottimo di forma del Bebote Gimenez, potrebbe esserci ancora fiducia per Jovic: lo capiremo domani con l'allenamento"