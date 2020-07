Altafini non ha dubbi: "Futuro Ibra? Io lo terrei"

Intervistato dal Quotidiano Sportivo, José Altafini, ex di Milan e Juventus, ha parlato così della sfida di questa sera tra Zlatan Ibrahimovc e Cristiano Ronaldo: "Due giocatori diversi. Ronaldo è potenza, Ibra lo è stato. Oggi è sicuramente più tecnico, predilige la giocata. Di certo il confronto però non regge: la differenza di età conta, oggi il rossonero non può essere paragonato, per incisività e decisività, a Ronaldo. Al Milan lo svedese toglie responsabilità ai giocatori e permette di poter agire con tranquillità nella costruzione del gioco. Se lo terrei anche nella prossima stagione? Non sono io a decidere, ma se dovessi farlo lo terrei".