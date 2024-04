Costacurta punta su Thiago Motta: "E' pronto per guidare una grande. Tra Milan e Juve..."

vedi letture

Il nome di Thiago Motta, che sta facendo grandi cose sulla panchina del Bologna, viene accostato nelle ultime settimane sia alla panchina del Milan che a quella della Juventus. Questo il pensiero di Alessandro Costacurta, ex giocatore rossonero, sul tecnico rossoblu: "Se è pronto per guidare una grande? Sì. Credo sia la vera sorpresa del panorama europeo, penso abbia fatto un lavoro straordinario e che possa tranquillamente farlo anche in una squadra di vertice. Io se fossi un dirigente e volessi cambiare penserei sicuramente a Thiago Motta.

Chi ne ha più bisogno tra Juve e Milan? Per come la vedo io la Juve. Se non altro la guarderei più volentieri... Se guardo la classifica, guardo i giocatori e vedo che tra Juve e Bologna ci sono due punti di differenza, secondo me quello dice tutto. Poi basta guardare le partite del Bologna, l’ultima con la Roma ma anche tante altre: uno si alza dal divano e applaude".