Maldini: "L'esordio a Udine? Un sogno. Liedholm mi ha insegnato a giocare a calcio con una visione moderna"

Ai microfoni di Radio Serie A, Paolo Maldini ha rilasciato queste parole sul suo esordio in Serie A contro l'Udinese con la maglia del Milan: "Liedholm mi ha detto 'Malda, entri' e mi chiese se volessi giocare a destra o sinistra. Sono entrato a destra e ho giocato 45 minuti, per me è stato come un sogno. La ricorrenza del 20 gennaio la fanno rivedere sui social ed è normale ricordarsi quei momenti lì, ci penso ogni tanto. Non sono tanto legato alle cose successe: sono legato alle relazioni con le persone, soprattutto nei momenti di vittoria e sconfitte, la cosa bella del calcio è che devi condividere".

Cosa ti ha insegnato Liedholm? "Liedholm mi ha insegnato a giocare a calcio con una visione moderna. Mi disse che dovevo ricordarmi sempre di dovermi divertire. In Serie A vedo che c'è tanta passione ma ognuno la esprime in maniera diversa. E' dura fare il calciatore, c'è una competizione importante. Se perdi questa gioia non riesci a migliorare: ognuno alla propria maniera".