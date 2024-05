Maldini: "Nelle giovanili giocavo a destra. Mi piaceva fare l'ala e dribblare..."

In che ruolo giocava Paolo Maldini quando ha iniziato a giocare a calcio? L'ex capitano rossonero lo ha raccontato a Radio Serie A: "I primi due tre anni ho fatto l'ala destra e sinistra, poi a 14 anni mi hanno messo terzino destro. Tutta la carriera nelle giovanili le ho fatte a destra. A 15 anni ho fatto amichevole con la prima squadra e quando ho compiuto 16 anni sono stato convocato con il ritiro della prima squadra, con Liedholm. Se penso a quel provino penso all'inizio della mia storia con il Milan. Mi piaceva giocare ala destra, dribblare. Credo che giocando in diversi ruoli tu possa sviluppare determinate caratteristiche che poi nel calcio moderno non esiste più. Non esisteva tattica, esistevano concetti come l'uno contro uno sia in difesa che in attacco. La prima tattica l'ho fatta in prima squadra".

Sul pensare troppo alla tattica nelle scuole calcio: "Non condivido assolutamente questa filosofia, c'è tempo per imparare la tattica, meno tempo per imparare la tecnica. Se tu non sviluppi disciplina fai fatica ad adattarti. Per la tattica c'è tempo, quello che hai imparato oggi può cambiare: c'è un'evoluzione continua. Vediamo tante partite bloccate e si aspetta il giocatore che fa l'uno contro uno. Alla fine si ritorna sempre lì. Quando Daniel ha iniziato a giocare c'era un allenatore che per un anno ha fatto solo dribbling e uno contro uno: ho pensato fosse intelligente e credo che questa cosa vada insegnata".