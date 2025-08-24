Saelemaekers: "Mi è piaciuta la reazione dei tifosi sull'1-1. Ci ha dato grande spinta"

News
di Manuel Del Vecchio

Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, è presente in conferenza stampa al termine del match tra Milan e Cremonese, valido per la prima giornata di Serie A. I suoi pensieri sul tifo di San Siro:

Vi manca il tifo?

"Per essere onesto, mi è piaciuta la reazione dei tifosi sull'1-1. Ci ha dato grande spinta. Ma ci dispiace non avergli dato i tre punti... Poi quello che succede all'esterno non riguarda i giocatori, ma i tifosi sono sempre presenti".