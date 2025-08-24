Male Estupinan, Ambrosini: "Chiaro che ha avuto le difficoltà"

Non benissimo la prima uscita in Serie A di Pervis Estupinan: nonostante l’assist per il momentaneo pareggio di Pavlovic l’ecuadoregno ha vissuto una serata difficile. Allegri infatti l’ha sostituito all’intervallo per Alex Jimenez. Massimo Ambrosini, intervenuto su DAZN nel post partita di Milan-Cremonese, ne parla così:

“Chiaro che ha avuto le difficoltà. Vanno messe in conto tutte le attenuanti di un nuovo campionato. Poi anche questo stadio mette pressione, ma è chiaro che va rivalutato in un contesto di partita differente. Al Brighton e al Villarreal ha alle spalle partite di livello, questa sera ha fatto fatica”.