probabile formazione Verso Milan-Cagliari: torna Calabria, due ballottaggi in mezzo al campo

In vista della prossima sfida contro il Cagliari a San Siro, Stefano Pioli riavrà di nuovo a disposizione Davide Calabria, che ha scontato le due giornate di squalifica rimediate dopo l'epulsione nel derby, Yunus Musah, anche lui squalificato contro il Genoa, e Luka Jovic, il quale ha invece recuperato dall'affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite. Ancora out per infortunio invece Maignan, Kjaer e Loftus-Cheek.

Davanti a Marco Sportiello, ci saranno Matteo Gabbia e Fikayo Tomori in mezzo alla difesa, Theo Hernandez a sinistra, mentre a destra si rivedrà appunto capitan Calabria. I dubbi di formazione più grandi di Stefano Pioli sono invece in mezzo al campo dove sono in quattro per due posti: Yacine Adli, Ismael Bennacer, Yunus Musah e Tijjani Reijnders. In avanti, con Loftus-Cheek ancora fuori, dovrebbero rivedersi il tridente composto da Samuel Chukwueze, Christian Pulisic e Rafael Leao alle spalle di Olivier Giroud.

MILAN 4-2-3-1

Sportiello

Calabria Gabbia Tomori Theo

Adli Reijnders

Chukwueze Pulisic Leao

Giroud

A disp.: Nava, Mirante, Florenzi, Bartesaghi, Terracciano, Thiaw, Kalulu, Bennacer, Musah, Pobega, Okafor, Jovic.

All.: Stefano Pioli

Indisponibili: Maignan, Kjaer, Loftus-Cheek

Squalificati: nessuno

Diffidati: Gabbia

Ballottaggi: Adli-Bennacer, Musah-Reijnders

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: SOZZA

Assistenti: CARBONE – GIALLATINI

IV uomo: TREMOLADA

VAR: IRRATI

AVAR: CHIFFI

DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI

Data: sabato 11 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it