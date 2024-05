Maldini: "Daniel figlio di Paolo? Purtroppo è un destino dal quale non si scappa. È successo anche a me..."

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 20:50 Gli ex

Paolo Maldini, intervistato da Radio Serie A, ha parlato anche di suo figlio Daniel, trequartista di proprietà del Milan che sta facendo molto bene in prestito al Monza. Ecco le sue parole: "Daniel figlio di Paolo? Purtroppo è un destino dal quale non si scappa. Ha iniziato a giocare liberamente ed è successo quello che è successo a me, c'era un papà ingombrante. Nei primi anni i miei figli volevano solo divertirsi.

Sapeva lui come Cristian a cosa andava incontro: se avessi potuto dare a loro anni più sereni, lo avrei fatto. Lo sport è molto democratico, alla fine va avanti chi ha dei valori. Deve essere uno stimolo sennò la pressione diventa troppo forte, ai miei tempi era un pochino diverso".