Flamengo, prima da titolare per Emerson Royal: "Non succedeva da tanto tempo". Ecco da quando

Emerson Royal ha giocato la sua prima partita da titolare nel Flamengo: l'ex rossonero, sbarcato in Brasile durante questo mercato estivo, è infatti sceso in campo dall'inizio del match di campionato contro il Cearà (1-1 il risultato finale, lui è rimasto in campo fino all'85'). Dopo la partita, il terzino brasiliano ha dichiarato: "Ho giocato una buona partita. Ovviamente però sono ancora lontano da ciò che posso e voglio dare. Sono stato fuori per tanto tempo e devo adattarmi.

Mi sono sentito stanco, soprattutto sul finale di partita. E' passato tanto tempo dall'ultima volta in cui ho giocato titolare. Il Flamengo però mi ha ingaggiato per questo, per essere uno dei riferimenti della squadra. Farò il possibile per crescere velocemente. Nono sono al 100% ma ci arriverò solo giocando" riporta tuttomercatoweb.com. L'ultima volta che Emerson Royal ha giocato titolare prima di questa partita risaliva allo scorso 22 gennaio nella gara di Champions League a San Siro del Milan contro il Girona, match in cui si infortunò gravemente al polpaccio.