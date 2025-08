Atalanta, Sportiello: "Al Milan due anni importanti, c'è molta più pressione rispetto a qui"

Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta, ha parlato oggi in conferenze e ha parlato anche della sua esperienza al Milan: "Sono stati due anni importanti, ho conosciuto un altro ambiente, un club storico, ma quest'anno non avendo coppe e avendo un portiere di un certo spessore non mi avrebbe aiutato a fare qualche presenza in più. Sono davvero contento, non ci ho pensato un attimo. Cosa mi ha spinto a tornare? Per me è facile, sono cresciuto qua, sono stato tesserato nel 98, sono cresciuto qui, per me è stato facile. Poi ognuno ha la sua storia, sono cose soggettive.

L'esperienza al Milan? Sicuramente mi sono allenato e ho giocato con giocatori di un certo livello, ma come ci sono anche qua, c'è molta più pressione, credo che questa sia l'unica differenza che ci sia. Poi mi sono allenato con Maignan, è stato un esempio importante, cerchi sempre di "rubare" qualcosina per crescere, ma non ci sono differenze" riporta tuttomercatoweb.com.