Capello non ha dubbi: "Baresi affronterà questa sfida con lo stesso coraggio che aveva in campo. Da vero capitano"

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha parlato così al Corriere della Sera di Franco Baresi che sta lottando contro una brutta malattia: "Lo conosco da quando era poco più di un bambino e sono sicuro che affronterà questa sfida con lo stesso coraggio che aveva in campo. Da vero capitano. Franco non è solo un simbolo, è una bandiera. Forse una delle ultime, se non l’ultima in assoluto. Tutta la carriera nella stessa squadra, incarnando ancora oggi i valori della società. Con la stessa passione di sempre. Quando giocava da libero come ora che è vicepresidente onorario. Baresi è irripetibile.

Uno che ha giocato una finale del Mondiale un mese dopo essersi rotto il ginocchio, non può avere paura di nulla. Per questo dico che sono sicuro che Franco affronterà questa battaglia con la stessa tenacia, la stessa forza mentale che aveva quando giocava e vinceva".