Il messaggo di F. Galli a Baresi: "Chi ama i colori rossoneri non può che dirgli forza capitano, guarisci presto!"

vedi letture

Filippo Galli, ex compagno di squadra di Franco Baresi al Milan, ha dichiarato a Repubblica: "Se sapevo dei suoi problemi di salute? Mi avevano detto che in questo periodo non stava bene, ma non conoscevo i dettagli. Franco è uno riservato. Per rispetto, non l’ho cercato fino a ieri. Gli ho scritto che gli sono vicino e che lo abbraccio in questo momento complicato. Non ho indagato oltre perché lo conosco bene: non vorrebbe clamore attorno a questa storia.

Che cosa rappresenta Baresi per il Milan? Quando penso a lui mi viene in mente 'L’attimo fuggente', il film in cui Robin Williams interpreta un professore per cui gli studenti declamano 'Capitano, mio capitano' salendo sui banchi. Io faccio mia questa ode per Franco. Al di là di Rivera e Maldini, per i milanisti è lui il capitano per eccellenza, il simbolo del Milan. È storia. Con ogni respiro e goccia di sudore ci ha portato fino all’impossibile, perché con lui accanto nulla era davvero impossibile. Chi ama i colori rossoneri non può che dirgli forza capitano, guarisci presto! A Franco voglio davvero bene. Era un calciatore straordinario, il più forte con cui ho giocato".