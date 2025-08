Jovic ha firmato con l'AEK Atene. Domani l'ufficialità del trasferimento

È fatta per Luka Jovic all'AEK Atene. Decisivo il blitz a Belgrado della dirigenza greca che è tornata nella capitale greca in serata assieme all'attaccante. Jovic ha così sostenuto le visite mediche e si è poi recato negli uffici del club per firmare il contratto e successivamente scattare le foto e girare i video che verranno postati domani, martedì 5 agosto, assieme all'annuncio ufficiale del giocatore.

Cruz Azul beffato

L'AEK Atene ha approfittato dello stallo tra il giocatore e il Cruz Azul. Jovic avrebbe dovuto prendere il posto del greco Georgios Giakoumakis, che però il club messicano non è riuscito a cedere, agevolando l'inserimento di altri club, con gli ellenici a spuntarla.

13 reti col Milan

Svincolatosi dal Milan il 30 giugno, Luka Jovic ha giocato con la maglia rossonera per due stagioni dando un buon apporto soprattutto a partita in corso nel primo anno e rendendosi importante per Sergio Conceiçao nel finale della scorsa stagione. Resta nella memoria dei tifosi milanisti la doppietta segnata nel derby di ritorno di Coppa Italia, vinto per 3-0. 27 anni, Jovic ha segnato complessivamente 13 reti in 47 partite col Milan.