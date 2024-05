Maldini e l'arrivo di Sacchi al Milan: "E' stato durissimo, fisicamente e mentalmente. Ma è stato un bene per tutti noi"

Tra gli allenatori che Paolo Maldini ha avuto al Milan uno dei più importanti è stato sicuramente Arrigo Sacchi: "Noi ci siamo messi a disposizione ma è stato durissimo, fisicamente e mentalmente - racconta l'ex capitano rossonero a Radio Serie A -. Non c'era conoscenza dal punto di vista fisico, sono andato in overtraining per mesi, era una cosa da calibrare. All'inizio in partita non puoi rendere e hai alti e bassi. C'erano tanti alti e bassi. MI chiedevo se era giusto quello che stavo facendo. Piano piano è arrivato l'adattamento. Spesso arrivavo al venerdì e mi chiedevo come facessi a giocare la domenica. Ma tutto questo ha alzato il livello ed è stato un bene per tutti noi. Dopo un mese e mezzo, quando abbiamo vinto a Verona abbiamo cominciato a sentire nelle gambe e nella maniera di giocare qualcosa di diverso. Il Milan aveva dei grandi giocatori quegli anni, il fatto di avere la difesa più forte di sempre è stato un vantaggio".

Perché è finita con Sacchi? "Quando trovi un allenatore così esigente che deve gestire un gruppo, è un prodotto che ha una scadenza. Quando sei così ossessionato, ti consumi facilmente. Paragone con Conte? E' così. Tutti quegli insegnamenti li adatti e te li porti dietro".