Maldini: "Capello ha proseguito il lavoro di Sacchi. Con Ancelotti..."

Nell'intervista rilasciata a Radio Serie A, Paolo Maldini ha rilasciato queste parole su Fabio Capello e Carlo Ancelotti, suoi ex allenatori al Milan:

Su Capello: "Era un uomo di campo. Ti dava piccoli esempi di cose da fare in campo, sempre. Ti forma come calciatore perché lui le ha provate sulla sua pelle, era molto pratico. Ha proseguito il lavoro di Sacchi. Quella squadra lì era la formazione più forte nei titolari e nelle riserve. Ha aggiunto praticità a un concetto a volte utopistico come quello di Sacchi: una perfetta combinazione. Liedholm, Sacchi, Capello: se fossero arrivati in un altro ordine, ci sarebbe stato più casino per la mia evoluzione".

Su Ancelotti allenatore, ex compagno: "Ci si comporta in maniera naturale. Lo chiamavo mister o Carlo. C'era un rapporto tale per cui non c'era bisogno di dire tante cose, le cose vengono naturali. Fa vedere che è la persona più tranquilla del mondo. Prima delle partite importanti si sedeva e mi diceva che mi guardava e si sentiva rilassato. E io rispondevo che la stessa cosa era per me".