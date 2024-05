Maldini: "Baresi era perfetto, Van Basten giocatore incredibile. L'avversario più forte affrontato? Ronaldo dell'Inter"

Chi è il giocatore più forte con cui hai giocato? Paolo Maldini ha risposto così a questa domanda durante l'intervista a Radio Serie A: "Non posso dirtene solo uno. Come forza morale e caratteristiche difensive, Baresi era un giocatore pazzesco, era perfetto. Ho avuto la fortuna di giocare con Van Basten, giocatore incredibile. Tanti giocatori non sono arrivati in momenti idilliaci: Ronaldo e Ronaldinho tecnicamente erano fortissimi".

Sull'avversario più forte, invece, l'ex capitano rossonero ha rivelato: "Ronaldo dell'Inter. Mi piaceva fare uno contro uno ma con lui era dura: non si fermava, anche se le regole erano più permissive. Ma lui era grosso, veloce e tecnico... Molto difficile".