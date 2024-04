Costacurta sul Milan: "Le due partite con la Roma hanno rovinato l’ambiente. Si pensava che potesse reagire nel derby e invece..."

vedi letture

In merito al momento del Milan, che stasera sarà impegnato in casa della Juventus, l'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha spiegato a Tuttosport: "Le due partite con la Roma secondo me hanno rovinato un po’ l’ambiente e l’immagine di un’annata che poteva concludersi in modo buono. Il Milan aveva la possibilità di proseguire e vincere l’Europa League, perché non è stato eliminato da una squadra superiore, ma che ci ha messo qualcosa in più a livello di atteggiamento.

Si pensava che potesse reagire nel derby e invece per un’ora in campo c’è stata solo l’Inter, quindi non mi aspetto una grande reazione. E neanche una gran partita, visto il momento di entrambe. Sono due squadre che hanno dato, perché hanno dato, ma oggi non possono certo garantire attenzione, concentrazione, organizzazione".