Altro incidente in macchina per Niang a Empoli: nessun ferito

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 07 MAG - L'attaccante dell'Empoli M'baye Niang, ieri sera, poco dopo le 21, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Empoli (Firenze). Da quanto appreso non risulterebbero feriti. Il giocatore insieme a un'altra persona era su una Mercedes che avrebbe colpito un furgone e due auto in sosta - su una delle quali c'era a bordo una persona - finendo infine contro un muro.

Non è chiaro chi fosse alla guida della Mercedes. Niang era stato coinvolto il 20 febbraio in un altro incidente stradale a Empoli. Il giocatore alla guida del suo suv Mercedes aveva colpito due auto in sosta: nessun ferito anche allora. Oggi Niang sarà regolarmente a disposizione di Davide Nicola nell'allenamento pomeridiano di oggi in vista della sfida di domenica a Roma con la Lazio. (ANSA).