TMW - Anche Nesta tra i candidati per il post Palladino a Monza

Il Monza pensa ad Alessandro Nesta per il dopo Raffaele Palladino. Nei giorni scorsi ci sono stati i primi sondaggi per il tecnico della Reggiana, ai tempi calciatore di Adriano Galliani al Milan. In questa stagione, da neopromossa, la squadra emiliana è riuscita a racimolare 46 punti in Serie B, salvandosi con tre giornate di anticipo.

Per questo Nesta spera anche in una promozione dal punto di vista tecnico. Resta da capire se il Monza manterrà alta l'asticella come in questa stagione, visto che si parla anche di una politica meno onerosa, considerato che il bilancio chiuso nel 2022 segnava -65 milioni, mentre nel 2023 -68. Anche per questo la società, pur non ufficialmente, può essere ceduta da Fininvest qualora dovessero arrivare investitori. In caso Nesta accetterebbe anche un contratto annuale.