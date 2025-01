Ancelotti ha deciso: al termine della stagione sarà addio con il Real Madrid

Nonostante abbia un contratto in essere fino al 2026, i prossimi saranno gli ultimi mesi di Carlo Ancelotti da allenatore del Real Madrid. Dopo essere entrato nella storia come il tecnico più vincente nella storia dei Blancos, l'ex Milan ha preso questa decisione perché sente di non poter dare più di quanto non abbia già fatto per questo storico club.

Stando dunque a quanto riportato da Onda Cero, qualunque cosa accada, in estate le strade tra il Real Madrid e Carlo Ancelotti si separeranno. Nel frattempo Florentino Perez starebbe già pensando con chi andare a sostituire l'italiano, con Xabi Alonso che da tempo è il preferito di Florentino Perez.