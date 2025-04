Capello sul futuro di Theo: "Il tema non è tecnico, dipende da cosa ha nella testa"

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha parlato così di Theo Hernandez, Santiago Gimenez e Luka Jovic: "Su Theo il tema non è tecnico. Dipende da cosa ha nella testa, se deve essere svogliato come quest’anno… La fascia sinistra del Milan era uno dei punti forti della squadra, quest’anno è stata prima per svogliatezza. Se Theo ha voglia, uno con quella qualità e velocità dove lo trovi? Dipende da lui, e può saperlo solo chi vive lo spogliatoio o la società, solo loro possono sapere perfettamente cosa ha dentro. L’altro tema è l’attacco: Gimenez è ingiudicabile. Il tema dell’adattamento esiste, in Italia si trovano meno spazi e marcature diverse. Ma se uno ha qualità, si vede. I bravi si impongono comunque: certo in questo Milan in difficoltà mettersi in evidenza non era semplice.

Per Jovic ripeto il concetto: se il Real gli aveva messo gli occhi addosso, il potenziale c’era. Possibile si sia abbattuto per scarsa fiducia. Con l’Inter mi è piaciuto, al di là dei gol, per come si è mosso. Sa tenere e giocare palla. Credo che ora si senta finalmente libero per esprimersi come vuole. Quindi dico: aspettiamolo. Ma torno anche quanto detto all’inizio: in questo periodo i ritmi diminuiscono, è più facile mettersi in mostra. Ho sempre detto: nelle ultime 4-5 partite non andate a prendere i giocatori... La valutazioni possono non essere reali".