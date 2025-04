Amelia: “Tanti giovani talenti in Italia, ma manca ancora qualche step per il grande salto.."

Nel corso della giornata odierna di TMW Radio, all'interno della trasmissione A Tutta C, è intervenuto Marco Amelia, che non ha parlato solo del mondo della Serie C ma, forte della esperienza da calciatore, è stato anche interpellato circa la Nazionale, che negli ultimi anni sta faticando, tanto che per due volte consecutive non si è neppure qualificata al Mondiale.

L'ex portiere del Milan così sul movimento del calcio in Italia

"Abbiamo poi sempre più giocatori che arrivano dall'estero piuttosto che ragazzi che salgono dai nostri settori giovanili e che vanno a rimpolpare quelle che sono le rose dei nostri migliori club, e anche questo sta pesando: la scelta del Ct diventa sempre più limitata e limitante, e alla lunga lo stiamo pagando.

Io spero che si torni ad avere sempre più ragazzi pronti per poter fare il salto, perché poi se andiamo a notare e a vedere quello che fanno le nostre nazionali giovanili nei loro campionati europei, piuttosto che mondiali, comunque nelle prime quattro arrivano sempre. E questo significa che noi giocatori bravi che possono competere a pari età li abbiamo. Forse manca quel qualcosa che gli permette di fare il salto, che è quello che va dato nell'ultimo percorso, nell'ultimo step, quello tra l'Under-17 e l'Under-19, per poter poi essere pronti alle prime squadre".