Capello: "Jovic aveva bisogno di ritrovare stimoli e fiducia"

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha parlato così di Luka Jovic, autore di una doppietta ieri sera nel derby di Coppa Italia, e di Rafael Leao: "Parlando della partita e dei suoi protagonisti, non si può che iniziare da Luka Jovic, il mattatore che non ti aspetti. E non mi riferisco solamente alla doppietta, ma anche alla qualità tecnica che ha messo a disposizione della squadra pure nel primo tempo, quando il Milan non aveva ancora in mano il pallino della gara. Jovic era finito fuori dai radar, ma forse gli serviva solamente ritrovare stimoli e fiducia. D’altronde il Real Madrid non ti sceglie per caso...

A me è piaciuto pure Leao, sebbene soprattutto nei primi 45’ al portoghese non siano riuscite granché le giocate. Ma ecco, nel secondo tempo l’ho visto correre, aiutare i compagni, partecipare pure alla fase difensiva. Finalmente, mi verrebbe da dire. E chissà che vincere così un derby non faccia capire non solo a Rafa, ma un po’ a tutto il Milan cosa significhi giocare da Milan, sia collettivamente che singolarmente. Lo ribadisco: per una notte ho visto un vero Milan".