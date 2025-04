Desplanches ricorda: "Passare dal Milan alla Serie C può sembrare un passo indietro, ma non è così"

L'ex portiere del Milan Primavera, oggi al Palermo, Sebastiano Desplanches ha rilasciato un’intervista al canale Vivo Azzurro TV parlando dei suoi trascorsi, come ad esempio il suo approdo tra i grandi dopo oltre 8 anni nel settore giovanile rossonero:

“Ho iniziato i primi passi a Novara, in una scuola calcio chiamata Sparta Novara, poi sono passato in un’altra scuola calcio nelle vicinanze e infine all’Inter dove sono rimasto per qualche anno quando poi sono passa sull’altra sponda di Milano restando al Milan fino alla Primavera. Poi sono passato a titolo definitivo al Vicenza. Trasferirsi dal Milan alla Serie C può sembrare un passo indietro all’inizio, ma poi quando sei dentro capisci che non è così perché il calcio dei grandi è tutta un’altra cosa, quindi sono contento di aver fatto questa gavetta, di essermi guadagnato le cose e di essere in forza al Palermo”.