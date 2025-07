Giroud: "Finché il corpo me lo permetterà voglio giocare"

Dopo tredici anni di assenza, Olivier Giroud è tornato ufficialmente in Ligue 1 e ha scelto il Lilla per scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera. Presentato oggi in conferenza stampa dal presidente Olivier Létang, l’attaccante 38enne - attualmente miglior marcatore della storia della Nazionale francese con 57 gol - ha spiegato i motivi della sua scelta: "L’idea di tornare in Francia è nata solo due settimane fa, quando ho parlato con Olivier. Il progetto del Lilla mi ha subito convinto. Potevo scegliere la strada più semplice, magari un campionato meno competitivo. Invece ho deciso di tornare in Ligue 1: è una sfida incredibile e sono entusiasta".

Giroud ha tenuto a chiarire le aspettative sul suo ritorno: "So che ci sarà grande attenzione su di me, ma non torno con l’intento di fare il Messia. Porterò esperienza, disponibilità e un ruolo da fratello maggiore per i più giovani. Aiuterò anche dalla panchina se servirà. Tornare in Francia mi avvicina alla famiglia, agli amici, al Paese che amo. Lilla rispondeva a tutto ciò che cercavo".

Il nuovo centravanti del LOSC ha anche ammesso che la sua condizione fisica, a 38 anni, non gli consente di garantire continuità ogni tre giorni: "Non so ancora se riuscirò a sostenere certi ritmi, ma sto bene e ho ancora passione. Finché il corpo me lo permetterà, voglio giocare. La MLS non faceva per me, avevo bisogno di tornare in Europa e ritrovare il piacere del gioco". Giroud ha firmato fino a giugno 2026. Ora lo attendono un po’ di vacanze e cure alla caviglia prima del rientro in campo fra due o tre settimane.