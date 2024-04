Cafu: "Al Milan qualche trofeo l'ho vinto. I tifosi milanisti sono passionali"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Cafu, ex terzino di Roma e Milan, ha ricordato così i suoi anni in giallorosso e in rossonero: "Il ricordo più bello a Roma e Milano? Ne ho tanti. Al Milan qualche trofeo l’ho vinto. I tifosi milanisti sono passionali, ma mi ha colpito il loro atteggiamento, rispettoso della sfera privata, cosa che non ho trovato sempre. Ma non mi riferisco a Roma, lì ho iniziato il mio ciclo in Italia e vinto uno scudetto ciclopico, impossibile da dimenticare. Se devo scegliere un ricordo dicoil sombrero a Nedved nelderby. Un mio amico giallorosso, Vincenzo, mi fomentava. Appena mi è capitata l’occasione ho pensato che poteva essere il modo più elegante per annichilire l’avversario".

Il brasiliano ha poi ricordato Sensi e Berlusconi, suoi ex presidenti: "Sensi e Berlusconi sono stati due giganti che hanno dato tantissimo al calcio, non solo in termini economici. Ora però è tutto diverso: fondi d’investimento, cordate straniere, americani, cinesi. È il senso della globalizzazione".