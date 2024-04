Cafu esalta Dybala e Leao: "Sono due fenomeni veri che danno del tu al pallone come pochi altri al mondo"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera tra Roma e Milan, il doppio ex Cafu ha rilasciato queste parole su Dybala e Leao: "Chi è più forte? Sono due fenomeni veri, due che danno del tu al pallone come pochi altri al mondo e che stupiscono e divertono le platee. Difficile scegliere, davvero".

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala. All. De Rossi.

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.