Cafu sul Milan: "Se dovesse uscire stasera non sarebbe un fallimento"

Cafu, doppio ex di Roma Milan, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della sfida di questa sera tra giallorossi e rossoneri in Europa League: "All’Olimpico lo spettacolo non manca mai, grazie ad un pubblico unico al mondo. Chiedete a qualsiasi calciatore abbia giocato lì le sensazioni che si provano quando viene cantato l’inno della Roma. Sarà una partita molto bella. L'andata? A San Siro De Rossi è stato tatticamente bravo, con la mossa di ElShaarawy a destra. Una scelta intelligente, che non deve però sorprendere, visto ciò che Daniele è stato da calciatore e ora da allenatore. E poi, aggiungo: è un grande uomo. Basta pensare a quel che è successo a Udine con Ndicka".

L'ex terzino brasiliano ha poi continuato parlando del Milan: "Se uscire sarebbe un fallimento per il Diavolo? Assolutamente no! Alla fine vince solo una squadra, in coppa o in campionato, dove peraltro Pioli ha già conquistato lo scudetto. Le squadre che nelle coppe arrivano in fondo sono tutte forti e magari vengono eliminate per ragioni diverse, ma questo non vuol dire aver fallito. Il Milan sta partecipando in modo continuativo alla coppe europee, non può certo essere criticato per un’uscita ai quarti di finale".