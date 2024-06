Dida su Donnarumma: "Sta facendo benissimo. È un ragazzo d'oro, che vuole lavorare e vincere"

Nel corso del consueto appuntamento con l'edizione di calciomercato, l'ex portiere del Milan Dida è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 parlando di più temi ed in particolare proprio della squadra rossonera e dei possibili movimenti che questa potrebbe compiere in estate per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

Come si sta comportando Donnarumma in quest'edizione degli Europei?

"Sicuramente lui sta facendo benissimo. È un grandissimo portiere, come sappiamo. Ho avuto la possibilità di lavorare con lui. E' una grandissima persona, un uomo veramente che vuole lavorare, vincere, un ragazzo veramente d'oro. Veramente ha fatto benissimo, peccato che con la Spagna, che ha dominato la partita, lui è stato protagonista di quella gara giustamente, perché lui ha quest'abilità fra i pali".