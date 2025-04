Ex Milan, Luka Romero in ospedale dopo un duro scontro: è fuori pericolo

Paura per Luka Romero. L'attaccante classe 2004, oggi in forza al Cruz Azul, si è scontrato violentemente con Jesús Gallardo durante la partita contro il Toluca disputata due giorni fa. Il club messicano ha rincuorato tutti con un comunicato: "Ieri, durante la partita contro il Toluca, il nostro giocatore ha subito un trauma che ha richiesto il trasferimento in un ospedale vicino per accertamenti. Oggi Luka Romero è fuori pericolo, è sotto osservazione e sta seguendo il protocollo per le commozioni cerebrali stabilito dalla FMF. Nei prossimi giorni riprenderà gradualmente ad allenarsi".

L'addio all'Italia

"Il Milan ha comunicato di aver risolto anticipatamente l'accordo di cessione temporanea di Luka Romero Bezzana al Deportivo Alavés. Il calciatore argentino, contestualmente, si trasferisce a titolo definitivo al Cruz Azul FC".

Con questo breve comunicato, lo scorso 18 gennaio, il club rossonero aveva annunciato l'addio definitivo dell'esterno offensivo argentino, che è approdato per la prima volta nel Paese in cui è nato nel 2004. Romero è cresciuto nel settore giovanile del Maiorca e sembrava potesse essere un potenziale fuoriclasse ma non ha ancora mostrato tutte le sue qualità. Per lui anche un'esperienza alla Lazio e 18 presenze totali in Serie A, con una rete.