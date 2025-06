Era pronto a salutare a zero la Lazio, ma con Sarri Romagnoli potrebbe rimanere

Era pronto a salutare la Lazio Alessio Romagnoli quando un mese fa si è conclusa nel peggiore dei modi la stagione biancoceleste. L’ex capitano del Milan è stato il migliore del pacchetto difensivo, sia per continuità di prestazioni che per gol, ben cinque tra Serie A ed Europa League. La sensazione era però che il rapporto con la società fosse ormai condizionato dalle promesse fatte tre anni fa e ad oggi non mantenute. Romagnoli aveva firmato con la promessa che il suo contratto sarebbe stato rivisto, specialmente in caso di qualificazione alla Champions League. Eppure dalla società non c’è mai stata un’apertura, fino alle ultime settimane. La spinta è arrivata direttamente da Maurizio Sarri, che dopo averlo voluto in biancoceleste spinge per costruire intorno a Romagnoli la difesa anche per il futuro.

Lazio, Romagnoli tentato da Sarri

Aveva già salutato tutti Alessio Romagnoli, era pronto a lasciare anche se non erano arrivate offerte per lui. La Premier che lo ha corteggiato in passato può tornare alla carica, ma adesso la corte di Maurizio Sarri sta cambiando la posizione di Romagnoli. La Lazio non ha ancora presentata la sua offerta ma si dice pronta a rinnovare il contratto in scadenza nel 2027, per il classe ’95 significherebbe di fatto firmare a vita in biancoceleste. L’appuntamento ci sarà a metà luglio, quando Formello riaprirà le porte per dare vita al primo ritiro in sede della Lazio. Sarà l’occasione per Romagnoli per parlare direttamente col presidente Lotito e risolvere le questioni che sono in ballo ormai da tanto tempo. Sarà una scelta definitiva, o si tratterà di addio o per Romagnoli sarà pronto il rinnovo a vita.