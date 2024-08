Ex Milan, oggi Ricardo Rodriguez firma con il Betis Siviglia

E' il giorno di Ricardo Rodriguez al Betis Siviglia. L'ex capitano del Torino, autore di un ottimo Europeo con la maglia della nazionale svizzera, è atteso oggi in Andalusia per le visite mediche e la successiva firma sul contratto che sarà di durata biennale. Rodriguez è stato a lungo un'idea di Simone Inzaghi, ma la decisione dell'Inter di puntare su profili più giovani aveva frenato l'affare già da qualche giorno e permesso l'inserimento del Betis, ora pronto a chiudere.

A far spazio a Ricardo Rodriguez sarà l'ex capitano della Fiorentina German Pezzella. Nove anni dopo il suo addio, il difensore classe '91 è pronto a tornare a casa visto che il River Plate pagherà la clausola risolutoria da 4.5 milioni di euro per acquistarlo dal Betis. Deciso in questo senso il ritorno al River di Marcelo Gallardo, allenatore che dopo l'esperienza non esaltante - ma molto ben retribuita - in Saudi Pro League, è tornato ad allenare il River Plate.

Pezzella in Italia ha disputato quasi 140 partite, tutte con la maglia della Fiorentina dal 2017 al 2021: fu acquistato dalla società gigliata per poco più di dieci milioni di euro e poi rivenduto al Betis quattro anni più tardi per poco più di tre milioni di euro