G. Galli: "Suso ha grande qualità, ma per come gioca ti 'condiziona'. Su Correa..."

Giovanni Galli, ex portiere rossonero, ha parlato così di Suso e di Correa ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Suso è uno specialista che in mezzo deve adattarsi, Correa è un altro specialista e dietro le punte è nel suo ruolo naturale. Suso vede la fascia, Correa gioca dentro il campo. Suso ha grande qualità ma per come gioca ti 'condiziona'. Vanno poi capiti i possibili costi: cedere Suso, comprare Correa e restare con altri soldi in tasca va bene. Se fai pari è un’idea, rimetterci no. Suso oggi vale 40 milioni, Giampaolo pensa di poterlo portare a essere un giocatore da 70".