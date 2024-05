Sampdoria-Reggina, Pirlo sfida l'amico Nesta: "Abbiamo passato dieci anni in camera insieme e ci sentiamo spesso"

Il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Reggiana in cui i blucerchiati cercheranno di tenere viva la corsa per un posto nei play off sfidando una squadra che ha staccato il biglietto per la salvezza nello scorso turno: "Sarà una partita importante che aspettavamo da quando abbiamo iniziato questo percorso, ora è arrivata e dobbiamo farci trovare pronti. La Reggiana, conoscendo Nesta, non verrà qui per fare una passeggiata anche perché pure loro hanno ancora qualche chance di conquistare i play off e dunque sarà una finale per entrambe. C’è grande aspettativa, sappiamo quello che dobbiamo fare e quello che troveremo però è una finale e quindi va vinta".

Spazio poi al rapporto con Alessandro Nesta, tecnico della Reggiana, di cui è stato compagno al Milan e in Nazionale: "È un amico, un fratello, abbiamo passato dieci anni in camera insieme e ci sentiamo spesso. La sua Reggiana è una squadra che gioca bene, impone sempre la sua filosofia e ha vinto su campi complicati come Venezia, Catanzaro e Palermo".