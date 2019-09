Galliani: "Derby? Sono dispiaciuto come tutti i tifosi. Il Milan è ben gestito, troveranno le soluzioni"

Adriano Galliani, ai microfoni di Sky, ha commentato così la sconfitta del Milan nel derby: "Sono dispiaciuto come tutti i tifosi, sono dispiaciuto come quando si perdeva un derby ed ero ad del Milan. La mia passione non è diminuita, tifoso ero e tifoso rimango. Il Milan è ben gestito, ci sono degli amici che se ne occupano e troveranno loro le soluzioni".