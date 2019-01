Gazzetta - Milan-Higuain, cronaca di un addio annunciato: dall'arrivo di Gazidis alla rissa sfiorata con Leonardo e al gran rifiuto di Marassi

La versione on line della Gazzetta dello Sport racconta come è nata la decisione di Gonzalo Higuain di lasciare il Milan: secondo gazzetta.it, infatti, tutto è iniziato dopo l'arrivo di Ivan Gazidis, nuovo ad milanista, che prima ha stoppato l'arrivo di Ibrahimovic, un innesto gradito al Pipita, e poi ha messo in dubbio il riscatto dello stesso attaccante argentino in estate. Questo passo indietro non è piaciuto a Higuain, il cui rapporto con Leonardo è piano piano andato in frantumi: c'è addirittura chi parla di una rissa sfiorata tra i due. Il declino del Pipita è andato avanti fino al grande rifiuto di andare a Genova per il match contro il Genoa a Marassi.