Il Brasile mette fretta ad Ancelotti: "Decisione sul nuovo CT entro la prossima settimana"

La Federcalcio brasiliana non ha ancora rinunciato al sogno Ancelotti nonostante la brusca frenata di qualche giorno fa. La CBF vorrebbe ovviamente che la questione fosse chiarita il più rapidamente possibile, per poter pianificare le prossime scadenze: il nome del nuovo CT dovrà essere annunciato a breve, in tempo per guidare Raphinha e soci nelle sfide di qualificazione mondiale contro Ecuador e Paraguay.

Se non si riuscisse a trovare l'intesa con il tecnico italiano, la CBF è pronta a rivolgersi a Jorge Jesus, che ha lasciato l'Al-Hilal dopo una stagione avara di soddisfazioni (a differenza della scorsa), o ad Abel Ferreira, tecnico del Palmeiras molto apprezzato in Sudamerica.. Intanto, in un'intervista rilasciata a Sport TV, Rodrigo Caetano (coordinatore delle nazionali brasiliane) ha messo ulteriormente fretta ad Ancelotti: "Alla CBF teniamo costantemente riunioni interne. Ednaldo e io cerchiamo di scegliere il nuovo allenatore il più rapidamente possibile.

Si tratta di trattative segrete. È praticamente impossibile per noi parlare di probabilità; sappiamo che la scelta del CT della nazionale brasiliana è una questione nazionale di estrema responsabilità, ma intendiamo finalizzarla al più tardi entro la prossima settimana". Dopo aver esonerato Dorival Junior a fine marzo, il Brasile vuole rimettersi in carreggiata il più rapidamente possibile e continua a corteggiare "Carletto". Ma la pazienza ha un limite.