Il Milan lo aveva scovato ma senza puntarci. Ora Kerkez è un rimpianto da 50 milioni di euro

Queste ultime ore di calciomercato stanno vedendo un Liverpool letteralmente scatenato. Dopo aver infranto ogni record di spesa per un club di Premier League, andando a staccare un assegno da 150 milioni di euro complessivi per il Bayer Leverkusen e acquistando così Florian Wirtz, i Reds hanno tutta l'intenzione di proseguire su questa strada.

Nelle ultime ore i Reds hanno definito l'acquisto dal Bournemouth di Milos Kerkez, terzino sinistro ungherese classe 2003 che costerà poco meno di 50 milioni di euro. Un colpo extra large per un giocatore che nell'ultima stagione con le Cherries ha collezionato 41 presenze complessive fra Premier League e FA Cup, con all'attivo 2 gol e 6 assist.

Un giocatore che, in pochi lo ricorderanno, ha avuto un passato anche in Italia: era il febbraio del 2021 quando il Milan decise di acquistare questo promettente esterno dal Gyori ETO, salvo poi privarsene esattamente un anno dopo cedendolo a titolo definitivo all'AZ Alkmaar per poco più di 2 milioni di euro. Un rimpianto da circa 48 milioni di euro per i rossoneri che, dopo aver avuto l'intuizione di andarlo a scovare non hanno avuto la forza di scommettere su di lui, privandosene per una cifra "irrisoria" considerando il suo valore attuale.