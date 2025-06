Plizzari: "Il paragone con Donnarumma? È stato uno dei motivi per cui sono andato via dal Milan"

Alessandro Plizzari, portiere del Venezia che ha giocato questa stagione in prestito al Pescara, ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato anche dei suoi anni al Milan dove è cresciuto calcisticamente. Ecco le sue parole a SportWeek su Silvio Berlusconi che ai tempi, parlando di lui, diceva che alle spalle di Donnarumma c'era un portiere altrettanto bravo: "Ricordo che pensavo: 'Ma parla davvero di me?'. Qualche giorno dopo lo incontro a Milanello, da qualche parte ho anche una foto insieme a lui mentre gli stringo la mano. Ma sai cos’è? Oggi mi sembra tutto surreale, ma all’epoca ero talmente piccolo che non mi rendevo veramente conto di quanto stava succedendo in quel periodo. Cioè Silvio Berlusconi, presidente del Milan, che parla di me. Assurdo...".

Sul paragone con Gigio Donnarumma, Plizzari ha invece spiegato: "È stato uno dei motivi per cui sono andato via dal Milan. Volevo staccarmi di dosso quell’etichetta che sì, pesava molto. Perché non sono tutti come lui. Ragazzi, Gigio è un predestinato. A 16 anni giocava a San Siro senza problemi, zero pressione. Io no, io certe pressioni le pativo di più. Anche in Primavera, ricordo che tutti mi guardavano con gli occhi tipo 'oh, dicono che questo sia forte come Gigio', poi al primo errore tutti a criticare".