Thiago Silva eterno: a 40 anni gioca ancora ad altissimo livello. Il Fluminense se lo gode

Un anno dopo il suo ritorno al Fluminense, Thiago Silva continua ad emozionare. Il difensore centrale brasiliano, dopo una carriera straordinaria in Europa durata 15 anni, ha dimostrato di essere ancora in forma smagliante e contro il Borussia Dortmund ha ancora una volta ribadito che l’età è solo un numero. A 40 anni ha annullato completamente Serhou Guirassy, capocannoniere dell’ultima Champions League, dominando sia in velocità che nel gioco aereo.

Un muro insormontabile - Contro i tedeschi, l'ex giocatore di Milan, PSG e Chelsea ha firmato una prestazione monumentale: ha vinto nove duelli (miglior dato della partita), effettuato sette salvataggi, intercettato tre palloni pericolosi e vinto otto duelli aerei su dieci. Nessun avversario è riuscito a superarlo in dribbling. Il suo rientro in Brasile non è stato semplice: nella scorsa stagione ha dovuto lottare per la salvezza nel Brasileirao fino all’ultima giornata, ma anche tra infortuni e difficoltà la sua leadership non è mai mancata. Oggi, dopo le partenze di Marcelo e Felipe Melo, è il punto di riferimento assoluto del Fluminense.

La sua presenza ha trasformato la difesa del Tricolor: accanto a lui Freytes cresce in fiducia e rendimento, mentre i laterali Samuel Xavier e René hanno saputo contenere gli attacchi del Dortmund con sicurezza. Thiago Silva non è solo un leader: è la colonna portante di una squadra che vuole ancora sognare.