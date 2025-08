Capello: "Se Allegri ritiene che Vlahovic si sposi bene con la sua squadra attuale avrà le sue buone ragioni"

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha commentato così sulle pagine della Gazzetta dello Sport il possibile arrivo al Milan di Dusan Vlahovic: "Vlahovic-Milan è un matrimonio che s’ha da fare? Non entro nel merito delle considerazioni economiche, di cui non possiamo conoscere tutte le complessità. Concentriamoci piuttosto sulle questioni tecniche e tattiche, partendo da un dettaglio che dettaglio non è: i rossoneri sono allenati da Massimiliano Allegri, uno che conosce molto bene l’attaccante della Juve.

Cosa vuol dire? Semplice, se Max ritiene che Vlahovic si sposi bene con la sua squadra attuale avrà le sue buone ragioni. L’ha visto giorno per giorno in allenamento per due anni e mezzo, sa quali sono i pregi e i difetti del calciatore e dell’uomo. Perché noi vediamo solamente la partita la domenica, ma un tecnico 'vive' il giocatore tutta la settimana, cogliendone pure il potenziale inespresso".