Hernan Crespo torna sulla panchina del San Paolo: ha firmato fino al 2026

vedi letture

Hernán Crespo è di nuovo l’allenatore del San Paolo. Il tecnico argentino, già protagonista nel 2021 con la vittoria del Campionato Paulista, ha firmato un contratto valido fino al 31 dicembre 2026. Il suo ritorno arriva dopo la recente separazione del club da Luis Zubeldía; ad accompagnarlo in questa nuova avventura ci saranno anche il suo fidato vice Juan Branda e il preparatore dei portieri Gustavo Nepote. Completano lo staff tecnico Víctor López (vice allenatore) e i preparatori atletici Federico Martinetti e Leandro Paz.

"La relazione costruita nella sua prima esperienza ha lasciato basi solide di rispetto e ammirazione reciproci. È un grande professionista, conosce il club, ha vinto un titolo qui e questo è il momento giusto per riportarlo con noi. Siamo felici di aver concluso questo affare", ha dichiarato il presidente Julio Casares.

"Crespo si è identificato con il club e ha lasciato le porte aperte. È un allenatore che ha ottenuto successi ovunque, anche con noi, e ora torna con maggiore esperienza per affrontare le sfide che ci attendono", ha aggiunto il direttore sportivo Carlos Belmonte. Dopo il Sao Paulo, Crespo ha vinto tre trofei con l’Al-Duhail in Qatar, tra cui la lega nazionale. Più recentemente ha guidato l’Al Ain alla conquista della Champions League asiatica 2023/24, garantendo al club la qualificazione al Mondiale per Club FIFA. Ora, per il Tricolor, è tempo di sognare di nuovo con Crespo in panchina.