Guardiola si gode Reijnders. Grandissimi complimenti dopo l'esordio

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 12:41 Gli ex

Josep Guardiola ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida vinta dal suo Manchester City per 2-0 contro il Wydad Casablanca. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni, riprese da Sky Sport:

“Rayan (Cherki)ha un'abilità incredibile vicino all'area di rigore, una visione di gioco e un passaggio incredibili, ha tante, tante qualità. Oggi è stata solo la prima partita in condizioni molto difficili, ma sono davvero contento che sia qui. Anche Tijjani (Reijnders) ha giocato molto bene. Sul rosso a Lewis invece, Rico è una ragazzo che non ha mai avuto intenzione di fare male a nessuno per il suo stile di gioco. Onestamente, il cartellino rosso mi è sembrato insensato, ma l'arbitro ha avuto un'opinione diversa ed è lui il capo. Hanno controllato il VAR, quindi lo accettiamo”.

La formazione inglese balza così in vetta al Gruppo G, in attesa di capire cosa combineranno questa notte Juventus e Al Ain. I citizens ora osserveranno qualche giorno di riposo e troneranno in campo alle ore 3 del mattino (ora italiana) del 23 Giugno contro l’Al Ain. Il teatro della sfida sarà il Mercedes benza Stadium di Atlanta.