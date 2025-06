Donnarumma rassicura i tifosi del PSG: "Il mio agente discute col club"

“Si va avanti, si va avanti, il mio agente discute con il club, io sono concentrato sulle partite, sul trofeo. Non abbiamo problemi”. Queste le parole pronunciate da Gianluigi Donnarumma a margine del Mondiale per Club e riportate da footmercato.net. Una situazione che sta facendo tenere le orecchie ritte ai diretti interessati, ma anche ai grandi club italiani ed europei.

Dopo al conquista della Champions League, di cui è stato assoluto protagonista, Donnarumma è salito ulteriormente nella classifica dei portieri più forti del mondo e, data la sua situazione contrattuale, è inevitabile che qualcuno sogni il grande colpo. Il portierone italiano è infatti ancora in scadenza nel 2026 e fra neanche due settimane entrerà di conseguenza nell’ultimo anno di contratto.

La speranza dei tifosi parigini è ovviamente quella che le dichiarazioni riportate precedentemente non siano solo di circostanza ma che effettivamente stiano a testimoniare la volontà di entrambe le parti di arrivare ad un un punto d’incontro. Nel frattempo il capitano della nostra Nazionale rimane concentrato esclusivamente sulle partite del Mondiale per Club e in particolare su quella contro il Botafogo, valida per la seconda giornata del Girone B e in programma alle 3 del mattino (ora italiana) al Rose Bowl Stadium di Pasadena.